Galatasaray açıkladı: Pendikspor'dan rekor transfer

Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nün 3 milyon euro karşılığında Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjø’nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 euro transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

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