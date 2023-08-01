Galatasaray, Kerem Demirbay transferini resmen açıkladı
Galatasaray, orta saha oyuncusu Kerem Demirbay için Bayer Leverkusen ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferlerine devam ediyor.
Sarı - kırmızılılar, Leverkusen'den Kerem Demirbay için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu.
İŞTE GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI;
"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay’ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
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