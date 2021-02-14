Galatasaray penaltı ile kazandı: Galatasaray-Kasımpaşa: 2-1

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik sonuçla ev sahibi Galatasaray kazandı.

Galatasaray'ı öne geçiren golü 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Sarı kırmızılı ekip bu golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

Kasımpaşa, 51. dakikada Isaac Kiese Thelin ile skoru eşitledi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada penaltıdan Mustafa Muhammed attı.

Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Galatasaray, puanını 51'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

Galatasaray, ligde bir sonraki maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

FATİH TERİM'DEN KUPA 11'İNE 6 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının 11'inde 6 değişikliğe gitti. Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Ryan Donk, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Valentine Ozornwafor, Bartuğ Elmaz yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği Taylan Antalyalı, Onyekuru, Belhanda, Donk ve Yedlin'i yedeğe çekti, sakatlığı bulunan Emre Taşdemir'i ise kadroya almadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Etebo, Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Luyindama ve Gedson Fernandes görev yaptı.



KASIMPAŞA'DA MECBURİ 1 DEĞİŞİKLİK

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Fuat Çapa, mecburi 1 değişikliğe gitti. Çapa, takımını Galatasaray karşısına Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Tomas Brecka, Dusko Tosic, Oussama Hadadi, Aytaç Kara, Kristijan Bistrovic, Gilbert Koomson, Haris Hajradinovic, Armin Hodzic ve İsaac Kiese Thelin 11'i ile sürdü.

Fuat Çapa, son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'inde görevlendirdiği Yusuf Erdoğan'dan cezası nedeniyle yararlanamadı. Yusuf'un yerine Koomson'u oynatan Çapa, diğer 10 futbolcuda değişiklik yapmadı.

Kasımpaşa'nın yedek kulübesinde Ramazan Köse, Berk Çetin, Anıl Koç, Loret Sadiku, Evren Eren Elmalı, Kevin Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt yer aldı.

ZEMİN KARDAN ETKİLENDİ

Türk Telekom Stadı'ndaki müsabaka, ağır bir zeminde oynandı. İstanbul için günler önce yapılan kar yağışı uyarıları nedeniyle karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından saat 19.00'dan 16.00'ya alındı. Galatasaray Kulübü de kar yağışına önlem olarak zemini brandalarla kapattı. Saat 11.00 civarında brandaların açılmasının ardından zemin kar yağışından olumsuz etkilendi. Temizleme çalışmaları ve saha çizgilerinin yeniden çizilmesi sırasında zeminde bozulma meydana geldi. Ayrıca Doğu Tribünü'nün çatısından düşen kar kütleleri de hem temizlik faaliyetlerini olumsuz etkiledi hem de sporcu sağlığını tehdit etti. Bunun üzerine özel donanımlı ekipler çatıya çıkarak temizleme çalışması başlattı.

Müsabaka kırmızı topla oynanırken Galatasaray sarı-kırmızılı parçalı, Kasımpaşa ise lacivert formayla mücadele etti.



TAYLAN ANTALYALI İLK KEZ YEDEKTE

Galatasaray'da gösterdiği iyi performans ile dikkati çeken Taylan Antalyalı, bu sezon ilk kez yedek kulübesinde oturdu. Taylan, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon Süper Lig'de 23 müsabakanın 22'sinde, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 3 karşılaşmanın tamamında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçın 2'sinde forma giydi. Tüm maçlara ilk 11'de başlayan Taylan, forma giymediği karşılaşmalarda ise kart cezası veya farklı nedenlerden dolayı kadroya giremedi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez kadroda bulduğu bir müsabakaya ilk 11'de başlamadı.

GEDSON VE KEREM İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'da iki futbolcu, ilk kez sarı-kırmızılı formayla 11'de mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Gedson Fernandes ile genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, ilk kez bir resmi maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.

Sezon başında kadroya katılan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem, bu sezon Galatasaray'da 11 lig, 2 Türkiye Kupası maçında sonradan oyuna dahil oldu.

Gedson Fernandes ise sarı-kırmızılı formayla 1 Türkiye Kupası müsabakasında oynadı ve maça sonradan girdi.



ŞEHİT VATANDAŞLAR İÇİN SAYGI DURUŞU

Maç öncesinde Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşları için saygı duruşunda bulunuldu.

GALATASARAY ŞUT YAĞDIRDI, GOLÜ BULDU

Ağır zeminde başlayan mücadelede zaman zaman iki takım da pas hataları yaptılar. Meşin yuvarlak sık sık zemine takıldı.

Ev sahibi Galatasaray, ilk dakikalarda oyuna daha hakim olan taraftı. Sık sık şutlarla Kasımpaşa kalesini yoklayan sarı kırmızılı futbolcular, Ertuğrul Taşkıran'a takıldı. Ertuğrul'un tek başına ortaya koyduğu direniş ise 9. dakikada sona erdi.

Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Muhammed yükselip, kafa vuruşunu yaptı. Ertuğrul'un güçlükle köşeden çeldiği top Kerem'in önünde kaldı ve Kerem rahat pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

45 DAKİKADA DOKUZ İSABETLİ ŞUTA KARŞI SIFIR

Galatasaray'ın şut yağmuru, 1-0'dan sonra da devam etti. Gedson Fernandes ve Ryan Babel'in de sert şutlarında Ertuğrul başarılı kurtarışlar yaptı. Galatasaray, ilk yarı boyunca kaleyi bulan 9 şut çekerken, Kasımpaşa ise ilk 45 dakika boyunca isabetli şut atamadı.

İlk yarının son 20 dakikalık bölümün de zemin iyice ağırlaşınca iki takım da sık sık pas hataları yaptılar. Arka arkaya gelen faul düdükleriyle birlikte oyunun temposu da düştü. Pozisyonun yaşanmadığı son 20 dakikanın ardından Galatasaray, ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle kapattı.

KASIMPAŞA BASKILI BAŞLADI, GOLÜ BULDU

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, ikinci yarıya Gilbert Koomson yerine Kevin Varga'yı oyuna alarak başladı.

Konuk ekip, ikinci yarıya daha etkili başlayan taraf oldu. Konuk ekibin ilk dakikalardaki baskısı golle sonuçlandı.

Sol kanattan Haris Hajradinovic'in ortaladığı topa Muslera ile birlikte yükselen Isaac Thelin son anda kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımı adına skoru dengeye getiren isim oldu.

1-1'DEN SONRA GALATASARAY BASKISI BAŞLADI

1-1'den sonra Galatasaray, oyunda kontrolünü ardırdı ve üstünlük sayısı için Kasımpaşa kalesine yüklenmeye başladı. Sık sık faul düdükleriyle duran oyunda Galatasaray, duran toplarla gol aramaya başladı. Ancak, 70. dakika itibarıyla Galatasaray yaptığı 15 ortanın yalnızca 1'inde isabet sağladı. Kasımpaşa ise savunma arkasına atılan uzun toplarla kontratak fırsatları aradı ancak bu pozisyonlarda Marcao ve Luyindama'nın başarılı müdahaleleri nedeniyle aradığı fırsatı bulamadı.

Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, 71. dakikada Gedson'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.



TERİM'İN İLK MÜDAHALESİ 71. DAKİKADA

Fatih Terim, 71. dakikada oyuna ilk müdahalesini 3 değişiklikle yaptı. Babel, Gedson ve Emre Kılınç'ın yerine Donk, Emre Akbaba ve Onyekuru oyuna dahil oldu. 76. dakikada ise golü bulan Kerem Aktürkoğlu yerine DeAndre Yedlin'e bıraktı. Fatih Terim'in son hamlesi ise 82'de Linnes yerine Belhanda ile geldi.

Galatasaray, son dakikalarda üstünlük sayısı için baskı kurdu. Oyunu tamamen Kasımpaşa kalesine yıkan Galatasaray, bu baskısından 89. dakikada sonuç aldı.

MUSTAFA MUHAMMED 89'DA LİDERLİĞİ GETİRDİ

Henry Onyekuru, ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle yerde kaldı. Topun başına gelen Mustafa Muhammed, 89. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı ve Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı.

Sarı kırmızılılar galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5' dakikada Marcao'un uzun gönderdiği pasta, Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Kerem'in altıpas önünde çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

8' dakikada orta sahada aldığı topla ilerleyen Emre Kılınç, ceza sahası yayı gerisinden şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, yerden sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

10' dakikada soldan kullanılan kornerde Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top yarı alanın ortalarındaki Etebo'da kaldı. Bu oyuncunun uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul bir kez daha topu kornere tokatladı.

Yine soldan kullanılan kornerde altıpas üzerinde yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul soluna gelen topa uzanarak son anda çelmeyi başardı. Ancak kale sahasına düşen topu takip eden Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

26' dakikada Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda Ertuğrul bir kez daha topu kornere gönderdi.