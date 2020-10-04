Galatasaray'a, Kasımpaşa darbesi!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti. Kasımşapa, zorlu rakibi Galatasaray'ı tek golle geçerek, 3 puanı hanesine yazdırdı.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇ DETAYLARI

Kasımpaşa: Ramazan, Tarkan, Hodzic, Tirpan, Hajradinovic, Yusuf, Alan Lima, Jeanvier, Hadadi, Aytaç, Hadergjonaj

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Etebo, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Diagne

Gol: Yusuf (dk. 45+1) (Kasımpaşa)

33. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de 33. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21’ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray’ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Süper Lig’de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0’lık sonuçlarla mağlup etti.

EN FARKLI MAÇLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı’ndaki maçta 4-0 galip geldi.