Haluk Canatar: Fenerbahçe, Serdar Aziz'in Galatasaray'dan alacağını karşılamaya hazır

Galatasaray’da Fatih Terim’in kadroda düşünmediğini açıkladığı isimlerin başında gelen milli futbolcu Serdar Aziz’in Fenerbahçe forması giymek istediği öğrenildi.

Serdar Aziz’in menajeri, Galatasaray'dan 1.8 milyon Euro alacağının bulunduğunu söyleyerek “Serdar'ın alacağı bu parayı Fenerbahçe karşılamaya hazır. Fenerbahçe FFP kapsamında bonservisle oyuncu alma sorunu yaşıyor. Bunun için Galatasaray'la bizim anlaşmamızı istediler. Serdar'ın zaten 1.8 milyon Euro alacağı var. Kontratı devam ediyor ve her geçen gün alacağı artacak. Böyle bir durumda Galatasaray da zarar edecek. Bu yüzden karşılıklı bir anlaşmanın olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre Serdar ve Galatasaray'ın arasındaki pürüzün kısa sürede çözülmesi ve milli futbolcunun hafta içi Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor. (Skor)

