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İstanbul Valiliği, Galatasaray'a dava açtı

İstanbul Valiliği, Galatasaray'a dava açtı

İstanbul Valiliği, Genel Kurul'da usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Galatasaray'a dava açtı.

Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal olabilir. İstanbul Valiliği, Galatasaray Spor Kulübü'ne dava açtı.

İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen mali genel kurulunda usülsüzlük tespit etti. Valilik, dernek ve ilgili kişilerin ileride uğrayacağı zararların önüne geçmek için konuyu asliye hukuk mahkemesine taşıdı.

Galatasaray Kulübü'nde 30 nisanda yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde İstanbul Valiliği Dernekler Masası'ndan gelen haber tarafları harekete geçirdi.

İstanbul Valiliği Dernekler Masası;

1-Olağan Genel Kurul iptali,

2- Olağan Genel Kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali,

3- Kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali,

maddeleri ile dava açarken, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve hukukçular, bundan sonra yaşanacak gelişmeleri araştırmak üzere çalışmalara başladı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İdari açıdan ibra olmayan Burak Elmas ve yönetimi, seçim kararını tüzüğün 28.1‘inci maddesinden dolayı yani yönetim kurulu kararıyla aldı. Dolayısıyla mali genel kurullar, Dernekler Masası'nın müdahalesi ile iptal olsa da olağanüstü seçimin yapılmasına engel bir durum teşkil etmiyor. Diğer bir ihtimal ise Dernekler Masası kararı geldikten sonra kulüpte önce mali genel kurul ve tüzük tadili yapılması ve sonra da seçim kararının alınması. Tüzük tadiline gidilirse bunun en az 6 ay süreceği ve seçimin de en erken kasım 2022'de yapılabileceği belirtildi.

Etiketler galatasaray başkanlık seçimi
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