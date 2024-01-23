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İtalya Süper Kupası'nın sahibi belli oldu

İtalya Süper Kupası'nın sahibi belli oldu
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Inter, İtalya Süper Kupası Finali'nde Napoli'yi 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

İtalya Süper Kupası Finali’nde Napoli ile Inter karşı karşıya geldi. Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan ve saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Antonio Rapuano yönetti. Karşılaşmaya Napoli; Gollini - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin, Politano, Kvaratskhelia ve Simeone ile çıktı. Inter ise; Sommer- Pavard, de Vrij, Acerbi, Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram ve Lautaro ile sahadaydı. Karşılaşmayı Inter 1-0 kazanarak İtalya Süper Kupası’nı müzesine götürdü. Inter’e kupayı getiren golü 90+1’inci dakikada Lautaro Martinez kaydetti. Mücadelenin 60’ıncı dakikasında Giovanni Simeone kırmızı kart gördü. Öte yandan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER ILE 5’İNCİ KUPASINI ALDI

Son iki İtalya Süper Kupası Şampiyonu Inter, İtalya Süper Kupası Finali’nde Napoli’yi 1-0 ile geçerek üst üste 3’üncü ve toplamda 8’inci kez bu kupayı müzesine götürdü. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise Inter formasıyla 5’inci kupasını kazanmış oldu. 29 yaşındaki orta saha, Inter formasıyla daha önce 2021-2022 yılında İtalya Süper Kupası ve İtalya Kupası, 2022-2023 yılında ise İtalya Süper Kupası ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

DHA

Etiketler Inter Napoli italya süper kupası inter napoli
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