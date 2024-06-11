Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin yeni sezon kamp tarihi belli oldu

Teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getiren Fenerbahçe, 2024-25 sezonu hazırlıklarına başlayacağı tarihi açıkladı.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni sezona hazırlık programının tarihi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmış ve göreve Jose Mourinho'yu getirmişti.

22 HAZİRAN'DA TOP BAŞI YAPACAKLAR

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonu hazırlıklarına başlayacağı tarih de belli oldu. NTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler 22 Haziran Cumartesi günü top başı yapacak.

Fenerbahçe 2-13 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya kampı gerçekleştirecek.