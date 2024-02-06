Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Bir önceki İBB seçimlerin doğru tahmin eden Themis son seçim anketini açıklandı

Ağzından çıkan bir kelime 21 yıllık tazminatını yaktı

Trafik magandaları bu sefer de hakime saldırdı

Dolar, Euro ve altın yükselişine devam ediyor

İstanbul'da adliye önünde terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye'de nüfusu en az olan iller belli oldu