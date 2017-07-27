Karşıyaka Ulusal Kulüp Lisansı’nı yenileyemedi

TFF 2. Lig ekiplerinden Karşıyaka’da ağustos ayının son haftasında başlayacak lig maratonu öncesi yönetimi sezona eksi 9 puanla başlama korkusu sardı. Eski futbolcu ve teknik adamlarına kesinleşmiş 13 milyon TL’ye yakın borcu nedeniyle transfer yasağı bulunan yeşil kırmızılılar, Ulusal Kulüp Lisansı’nı şu ana kadar yenileyemedi. Türkiye Futbol Federasyonu, lisans yenileyemeyen kulüplere verilen ek süreyi dün yaptığı toplantıyla 31 Temmuz’dan 20 Eylül’e kadar uzatırken, hukuki, sportif, altyapı ve mali kriterleri eksiksiz yerine getirmesi zor görünen Karşıyaka, son anda bir mucize olmazsa, bu yüzden 3 puan silme cezası alacak.

2012-13 sezonunda verilen ve 2014-15 sezonunda uygulanacağı açıklanan 1 puan silme cezası önce ertelenen, ardından kaldırılan Karşıyaka, son iki sezonda ise ek sürenin bittiği gün Ulusal Kulüp Lisansı alarak cezadan kurtuldu. Yeşil-kırmızılıların uykularını kaçıran bir başka önemli konu ise 2012-13 sezonunda forma giyen Emmanuel Banahene’nin ödenmeyen alacağından kaynaklanan sorun. Kulüpten 49 bin 500 Euro alacaklı olan Ganalı golcünün FIFA’ya açtığı dava sonuçlandı. Faizlerle birlikte 60 bin Euro’ya yaklaşan bu para ödenmediği taktirde FIFA kanalıyla yeşil kırmızılı kulübe 3 ile 6 puan arasında ceza gelebileceği öğrenildi.

ŞEN’DEN ASLAN VETOSU

Karşıyaka’da Başkan Mutlu Altuğ’a danışmanlık yapan eski milli basketbolculardan Murat Şamil Şen, son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine geri plana çekildi. Daha önce iç transfer, teknik direktör, eski futbolcu alacağı görüşmeleri ve Yaşar Holding’le olan toplantılara katılan Şen, Başkan Altuğ’un hukuki danışman olarak Cemile Aylin Arslan’ı seçmesi ve kulübü şirketleştirip, hisselerin yarısını almak istediği iddia edilen SBK Holding’le yapılan görüşmeler yüzünden ilişkileri askıya aldı.

Kulüp için sponsor arayışı içinde olmadığını, sadece yapılanma üzerine çalıştıklarını söyleyen Şen, “Ancak Cemile Aylin Arslan ve şirketleşme gündeme gelince Mutlu Altuğ’a konuyla ilgili çekincelerimi söyledim. Şu an kulübe uzak duruyorum” dedi.

İç transfer görüşmelerine Başkan Mutlu Altuğ, yurt dışında olduğu için girdiğini belirten Murat Şamil Şen, “Futbolcuların geçen sezondan kalan alacakları için avukatlarıyla görüştük. Paralarının yüzde 30’unu peşin verip, kalanı 36 ay içinde 5 taksitle ödemeyi teklif ettik. Mustafa Reşit Akçay, Ahmet Akcan ve Süleyman Hurma’yla yapılan görüşlerde Altuğ’la birlikteydim. Kulüple ilgili tespitler ve projeler çıkarıp Yaşar Holding’e sunum yaptık. Fikirlerimize sıcak yaklaştılar. Sahibi olduğum Atletik Gelişim Danışmanlık şirketi, aylardır devam eden bu süreçte kulüpten yalnızca komik sayılacak bir rakam olan 5500 TL aldı. Başlattığımız yapılanma tamamlansaydı, sponsorlar zaten kendileri gelecekti” diye konuştu.