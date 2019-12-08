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  4. 08 Aralık 2019 21:22

Kasımpaşa galibiyet hasretini 5 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa evinde Beşiktaş'a mağlup oldu. Kasımpaşa, Beşiktaş karşılaşması ile ligde 5 haftadır galibiyet yüzü görmedi.

Kasımpaşa galibiyet hasretini 5 maça çıkardı
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Süper Lig’de son 4 mücadelede galibiyeti bulunmayan Kasımpaşa, Beşiktaş’a 3-2 mağlup olarak galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.

Kasımpaşa, Süper Lig’in 14. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş’a 3-2 mağlup oldu. Bu müsabaka ile lacivert-beyazlılar, ligdeki galip gelememe durumunu sona erdiremedi. Son 3 puanını ligin 9. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe’ye karşı alan Paşa, siyah-beyazlılar karşısından puansız ayrılarak üst üste 5. haftayı da galibiyet sevinci yaşamadan kapattı. Öte yandan Paşa, ligde üst üste oynadığı 4 müsabakadan da puan alamamış oldu.

Kasımpaşa’nın yeni Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, lacivert-beyazlıların başındaki serüvenine kötü başlangıç yaptı. Havutçu aynı zamanda eski takımına karşı yenilmiş oldu.

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Beşiktaş , Kasımpaşa
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