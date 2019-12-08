Kasımpaşa maçının ardından Beşiktaşlı futbolcuların açıklamaları

Kasımpaşa - Beşiktaş maçının ardından, kritik bir maç kazandıklarını söyleyen Atiba Hutchinson "Bu akşam bizim için çok önemliydi." dedi. Maç sonu konuşan Lens, Umut Nayir ve Atiba'nın açıklamalarını derledik. İşte Beşiktaşlı yıldızların açıklamaları;

JEREMAİN LENS: BENİ ELEŞTİRİYORLAR, HAKLILAR

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yu 3-2 mağlup ettiği mücadelede 90+5'te gelen galibiyet golünün asistini yapan Jeremain Lens, maç sonrasında konuştu.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği mücadelenin ardından Jeremain Lens açıklamalarda bulundu.

Son golün asistini yapan Hollandalı oyuncu, şu ana kadar iyi performans sergileyemediğini kaydederken, "Herkes eleştiriyor bunda da haklılar. Şu ana kadar yeteri kadar performans gösteremedim, farkındayım. Burada olduğum sürece her an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu akşam da katkı verebildiğim için mutluyum" dedi.

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağının netleşmediğini belirten Lens, "Geleceğin ne olacağını bilemeyiz, bu akşamla ilgili konuşmak zorundayız. Bu akşam önemli bir galibiyet aldık, geleceğin ne göstereceğine bakacağız" ifadelerini kullandı.

UMUT NAYİR: BEŞİKTAŞ'IN UMUDU OLMAYA ÇALIŞIYORUM

Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçında geri dönüşü getiren golleri atan Umut Nayir konuştu.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçta biri 90+5'te olmak üzere iki kritik gol atan Umut Nayir, karşılaşma sonrasında konuştu.

Değerli bir gol attığını söyleyen Umut, "Çok mutluyum. Kritik haftalarda seriyi devam ettirmemiz gerekiyordu. Kasımpaşa merkezi çok iyi kapatan takım. Maçı çevirmemiz zor oldu ama son dakika golleri her zaman takım ruhuna katkı verir. İnşallah şampiyon olunca bu golün değerini anlarız" ifadelerini kullandı.

Takıma katkı vermeye çalıştığını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'ın umudu olmaya çalışıyorum. Birçok oyuncunun önemli golü var. Ben de Beşiktaş'a katkı vermeye çalışacağım" dedi.

"ONUNLA OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Burak Yılmaz'dan çok şeyler öğrendiğini kaydeden Umut, "Burak ağabey Türk futbol tarihinin en iyi 3 santrforu arasında sayılabilecek bir oyuncu. Onunla oynadığım için çok mutluyum, ondan çok şeyler öğreniyorum. Böyle camialarda şans bulunca değerlendirmemiz lazım. Nasıl katkı verebilirim, ona bakıyorum" mesajını yolladı.

FOOTBALL MANAGER CEVABI

Football Manager 2020 oynayan ve oyunda Beşiktaş'ı şampiyon yaptığı bir görseli daha önce bir paylaşım yapan golcü futbolcu, "Football Manager'de bu golü atsaydım maç sonu basın toplantısında bir şey söylemezdim ama sonra kenara çekip kendimi kutlardım" diye konuştu.

ATİBA: 90+5'TE SİHİRLİ BİR AN OLDU

Beşiktaş'ın 36 yaşındaki futbolcusu Atiba Hucthinson, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. İşte Atiba Hutchinson'un açıklamaları...

"ALDIĞIMIZ SKOR ÇOK ÖNEMLİ"

Kritik bir maç kazandıklarını söyleyen Atiba Hutchinson "Bu akşam bizim için çok önemliydi. Kazanmak için geldik ve neyse ki 3 puanı aldık. Kasımpaşa'yı skor olarak yakalamak için büyük efor harcadık. Aldığımız skor çok değerli. Ancak kırılgan bir görüntü sergiledik. Oyunun son bölümünde sihirli bir an oldu. Lens topu getirdi ve Umut golü attı. Bazen iyi oynamazsınız ama sonucu alırsınız. Bunu analiz edeceğiz ve ders çıkaracağız." dedi.

ATIBA'NIN ŞAMPİYONLUK YORUMU

Şampiyonluk şansları hakkında görüşü istenen Atiba "Şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Ligin başında zorluklar yaşadık ama özgüvenimizi kazandık. 'Şampiyonluk neler gerektirir?' sorusunun yanıtını kulüp olarak biliyoruz. Ancak düzeltmemiz gereken şeyler var. İnanç ve özgüven olarak çok yukarıdayız." diyerek sözlerini noktaladı.

