  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması

Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması

Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması
Güncelleme:

Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Konyaspor'da, başkan Ömer Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, ligin son haftasında Galatasaray'ı ağırlayacakları maçla ilgili Beyaz TV'ye konuştu.

Takıma yapılan maaş ödemelerinin gündeme gelmesine tepki gösteren Ömer Korkmaz, "Bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar?" dedi.

 "KENDİ TOPLADIĞIMIZ PARANIN DA HESABINI VERMEYELİM"

Ömer Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kritik bir süreçteyiz, açıklama yapmayacağız. Kendi içimizden para toplayıp veriyoruz. Elli tane dedikodu var. Kendi topladığımız paranın da hesabını vermeyelim kimseye. 2-3 maç önceki maç önceki açıklamalarımızı sosyal medyada paylaşmışlar, bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar? Bunu konuşursak cevap vermiş oluruz."

Konyaspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Etiketler konyspor Galatasaray maç Futbol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili başkan hayatını kaybetti AK Partili başkan hayatını kaybetti Hamas, İsrail askerlerini esir aldı Hamas, İsrail askerlerini esir aldı Sahte polisler korsan taksiciyi dolandırdı Sahte polisler korsan taksiciyi dolandırdı Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı Bakan Şimşek duyurdu: Konut fiyatlarını düşürecek proje Bakan Şimşek duyurdu: Konut fiyatlarını düşürecek proje Başıboş köpeklerle ilgili tartışmaya Mansur Yavaş da katıldı: Kısırlaştırmak yetmez Başıboş köpeklerle ilgili tartışmaya Mansur Yavaş da katıldı: Kısırlaştırmak yetmez Erdoğan'ın CHP ziyaretinde oturma düzeni belli oldu Erdoğan'ın CHP ziyaretinde oturma düzeni belli oldu 5 metrekare dükkanda 65 yıl: Baba mesleğiyle teknolojiye direniyor 5 metrekare dükkanda 65 yıl: Baba mesleğiyle teknolojiye direniyor Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye'den o lezzetler listede Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye'den o lezzetler listede Defineciler şehitliği delik deşik etti Defineciler şehitliği delik deşik etti