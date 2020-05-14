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  4. 14 Mayıs 2020 15:30

Koronavirüs futbolu sardı! O kulüpte iki kişinin testi pozitif çıktı

Kasımpaşa Kulübü'nün yaptığı açıklamaya göre, teknik heyet, futbolcular ve çalışanlara yapılan koronavirüs testlerinde 2 pozitif vaka tespit edildi.

Koronavirüs futbolu sardı! O kulüpte iki kişinin testi pozitif çıktı
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Kasımpaşa Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlara yapılan testlerde iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyet ve kulüp destek ekibimiz her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan 2. testleri neticesinde 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcuların izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.

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