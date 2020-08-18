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  4. 18 Ağustos 2020 16:31

Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de

Bu transfer sezonunda yaptığı transferler ile adından söz ettiren Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın forveti Mame Thiam'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de
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Transferde peş peşe imzalar attıran Fenerbahçe'de son transfer Mame Thiam oldu. Fenerbahçe transferi şu açıklama ile duyurdu: Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam’a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz.

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