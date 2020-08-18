Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de

Transferde peş peşe imzalar attıran Fenerbahçe'de son transfer Mame Thiam oldu. Fenerbahçe transferi şu açıklama ile duyurdu: Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam’a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz.