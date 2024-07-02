İki dev yapay zekanın Avusturya - Türkiye maçı skoru tahmini belli oldu

A Milli Takımımız Euro 2024'te Çeyrek Final bileti için bu akşam Avusturya karşısına çıkmaya hazırlanırken 2 dev yapay zeka ChatGPT ve Google Gemini'nin maç skoru tahminleri belli oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda bugün 2 maç oynanacak. Günün ilk maçında saat 19:00'da Romanya ile Hollanda karşılaşacak.

Bu mücadelenin ardından ise saat 22:00'da A Millilerimiz Çeyrek Final için Avusturya karşısında sahne alacak.

Son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak Milliler, rakibini mağlup ederek üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Avusturya - Türkiye mücadelesi Leipzig Stadı’nda oynanırken Portekizli hakem Dias yönetecek.

Yapay zekanın skor tahmini belli oldu

ChatGPT

Dengeli bir maç olacağını ve her iki takımın da defansif açıdan temkinli olacağını tahmin ediyorum. Maçın uzatmalara veya penaltılara kalması kuvvetle muhtemel. Skor tahmini olarak: Türkiye 1 - 1 Avusturya şeklinde bir sonuç bekliyorum. Türkiye'nin çeyrek finale yükselme hedefi ve motivasyonuyla bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Uzatmalarda gülen taraf Türkiye olabilir.

Google Gemini

İki takım son 10 maçta 3 kez berabere kaldı, Türkiye 4, Avusturya ise 3 galibiyet aldı. Türkiye, Avusturya'ya deplasmanda hiç galibiyet alamadı. Avusturya, son 4 resmi maçında yenilmedi. Bu istatistikler ve takımların son performansları göz önüne alındığında, maçın çekişmeli geçmesi bekleniyor. O yüzden skor tahminim 1-1. Uzatmalarda ise Türkiye'nin galip geleceğini düşünüyorum.

Yayın hangi kanalda TRT 1'de mi TRT Spor'da mı ?

TRT 1 ekranlarından yayınlandı. Bazı karşılaşmalar ise TRT Spor’dan izleyiciyle buluştu. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamı ise TRT 1 ekranlarında olacak.

Maç kadrosu

Maçta Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Eğer A Milli Takımımız Avusturya'yı geçip, bu geceyi zafer gecesi ilan ederse Euro 2024 Çeyrek Finallerinde Romanya - Hollanda eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Montella’nın Avusturya maçı kadro tercihi merakla beklenirken gözler Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy gibi genç oyunculara çevrildi.

Cezası sona eren Abdülkerim Bardakçı şans verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Türkiye'nin muhtemel 11'i

A Milli Takımımızın aşağıdaki muhtemel 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

Türkiye: Mert Günok; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Salih; Barış, Orkun, Kenan, Arda

Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer ve Gregoritsch