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  4. 01 Şubat 2018 12:15

Mitrovic ilk maçında siftah yaptı !

Beşiktaş'tan Club Brugge'e transfer olan Matej Mitrovic, çıktığı ilk maçında golle buluştu.

Mitrovic ilk maçında siftah yaptı !
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Belçika Kupası Yarı Final ilk maçında Club Brugge, Standard Liege ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi ekip Emond'un 19 ve 25. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'tan kiralık olarak Club Brugge'e transfer olan Matej Mitrovic, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Standard Liege, Emond'un 54 ve Edmilson'un 57. dakikada attığı gollerle durumu 4-0'a getirmeyi başardı. Club Brugge'ün tek sayısı ise 82. dakikada Mitrovic'ten geldi. İki takım, 8 Şubat'ta rövanş karşılaşmasında Club Brugge'ün sahasında karşı karşıya gelecek.

Hırvat oyuncu Beşiktaş'ta çıktığı 22 maçta gol atma başarısını gösterememişti.

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