ÖZET | Kasımpaşa 0-3 Galatasaray maç sonucu

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa evinde Galatasaray'ı konuk etti. Zirve yarışında rakiplerinin puan kaybettiği haftada Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 net bir skorla yenmeyi başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 7. dakikada Feghouli'nin çektiği şutta Meriah kendi kalesine attı. 22. ve 41. dakikada Adem Büyük'den geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 39'a çıkarırken, Kasımpaşa 30 puanda kaldı.

Galatasaray ligin 22. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ dakikada savunmanın arkasına sarkan Feghouli, kaleciyi geçin son çizgiye indi ve çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top filelere gitti. 0-1 dakikada sol kanatta topla buluşan Ndongala, ceza sahası içine ortasını yaptı. Thiam savunmadan önce kafa vuruşunu yaparken top az farkla yandan auta çıktı. dakikada Ömer Bayram’ın soldan kullandığı kornerde Lemina’dan seken topa arka direkte Emre Akbaba röveşatayla vuruşunu yaptı ancak top Hadergjonaj’ın eline çarpıp dışarı çıktı. Bu pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem Büyük, yerden köşeye gönderdi ve farkı 2’ye çıkardı. 2-0 dakikada atılan uzun topa hareketlenen Linnes, Ömer Bayram’la verkaç yapıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun şutunda top yan ağlarda kaldı. dakikada Mairano’nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada müsait pozisyondaki Adem Büyük kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti. dakikada Mariano sağdan ceza sahası içine gönderdi. Savunmanın arkasında topla buluşan Adem Büyük, 2 rakibinden sıyrılıp yerden vurdu ve topu filelere gönderdi. 0-3 KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇ DETAYLARI

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel , Esat Sancaktar

Kasımpaşa: Fatih , Hadergjonaj , Mariah , Brecka , Haddadi , Tirpan , Aytaç, Quaresma , Ndongala , Tarkan , Thiam

Yedekler: Ramazan, Berk, Doğucan, Yusuf, İlhan, Gohou, Fernandes, Ahmet Hakan, Furkan, Anıl

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Galatasaray: Muslera , Mariano , Marcao , Donk , Sarracchi (Linnes dk. 4 ), Seri , Lemina , Feghouli , Emre Akbaba , Ömer Bayram , Adem Büyük

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Andone, Sekidika, Emin, Taylan, Onyekuru

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Feghouli (dk. 7), Adem Büyük (dk. 22 pen. ve dk. 41) (Galatasaray)

Sarı kart: Hadergjonaj (Kasımpaşa)

