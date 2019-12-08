ÖZET | Kasımpaşa 2-3 Beşiktaş maç sonucu!

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Maçın başında Hafez'in Atiba'ya yaptığı faul sonrası Kasımpaşa 15. dakikada 10 kişi kaldı. Karşılıklı gol düellosu şeklinde geçen maçta gülen taraf Beşiktaş oldu. Kasımpaşa'nın gollerini 28. dakikada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mustafa Pektemek ve 56. dakikada Fode Koita kaydetti. Beşiktaş'ın golleri 39. dakikada Caner Erkin ile 71. ve 90+5. dakikada Umut Nayir'den geldi. Beşiktaş bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve ligde 2. sıraya yükseldi. Kasımpaşa Beşiktaş maç özeti ve maçın önemli dakikaları haberimizde...

KASIMPAŞA 15. DAKİKA 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi Kasımpaşa'da Karim Hafez, 15. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ligde 5 haftalık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, erken bir dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında çok zorlandı ama galibiyete ulaşmayı başardı.

KARTAL'I UMUT NAYIR UÇURDU

Kasımpaşa deplasmanında 60. dakikada oyuna giren ve 71’de beraberliği getiren Umut Nayir, karşılaşmanın uzatma dakikalarında attığı golle siyah-beyazlıları 3 puana uçurdu.

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2 kez geriye düşen Beşiktaş’ı, Umut Nayir uçurdu. Siyah-beyazlılar, 2-1 gerideyken 60. dakikada oyuna dahil olan ve 71. dakikada Gökhan Gönül’ün pasında beraberliği getiren 26 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın uzatma dakikalarında siyah-beyazlı ekibi 3 puana ulaştıran isim oldu.

Dakikalar 90+5’i gösterdiğinde Lens’in son çizgiden verdiği pasta topu filelere göndermeyi başaran Umut, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. Daha önce Gaziantep deplasmanında ve iç sahada oynanan Galatasaray derbisinde ağları havalandıran Umut Nayir, Kasımpaşa karşısında attığı 2 golle siyah-beyazlı ekibin hanesine 3 puanı yazdırmasını sağladı.

Umut Nayir, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi’nde de 1’er kez ağları havalandırırken, Beşiktaş formasıyla toplamda 6 gol kaydetti.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

15. dakikada Ben Youssef’i şık çalımla geçen Atiba, ceza yayı üzerinde Karim Hafez’in sert müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler, Hafez’i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

21. dakikada Elneny’in pasında yay üzerinde topla buluşan Diaby’nin bekletmeden yaptığı vuruş kaleci Fatih’te kaldı.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ceza alanı içine ortaladı. Koita’nın şutunda kaleci Karius topu çeldi. Seken topun sahibi olan Mustafa Pektemek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR'ı dinleyen hakem Arda Kardeşler, gol kararı verdi. 1-0

39. dakikada Diaby’nin pasıyla son çizgiye inen Gökhan Gönül, arka direğe açtığı ortada dar açıdan Caner Erkin’in vuruşunda top filelerle gitti. 1-1

44. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Burak Yılmaz’ın sert şutu baraja çarpıp kornere çıktı.

45+2. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Caner Erkin’den seken topu önünde bulan Elneny’nin şutu kalenin üzerinden dışarı çıktı.

50. dakikada Quaresma’nın uzun pasında topla buluşan Koita’nın ceza alanı içine girip yaptığı vuruşu Karius kornere çeldi.

56. dakikada Quaresma’nın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Hajrandinovic’in içeri çevirdiği topa arka direkte Koita’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

57. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Beşiktaş yarı sahasında Mustafa Pektemek buluştu. Musatafa’nın topu sürerek ceza sahası içerisine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Vida’ya çarparak kornere gitti.

71. dakikada sağ tarafta topla buluşan Gökhan Gönül’ün son çizgiye inerek yerden yaptığı ortada arka direkte Umut Nayir’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

85. dakikada Umut’un pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Burak’ın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk’te kaldı.

90+ 5. dakikada sağ taraftan Lens’in son çizgiye inerek yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Nayir’in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇ DETAYLARI

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Ekrem Kan, Ali Saygın Ögel

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Heintz, Mustafa Pektemek, Koita

Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Uğurcan, Khalili, İlhan, Furkan, Özgür, Azad

Teknik Direktör: Tayfur Havutçu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner, Burak

Yedekler: Utku, Umut Nayir, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Necip, Muhayer, Lens, Erdem

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Mustafa Pektemek (dk. 24) (Kasımpaşa), Caner Erkin (dk. 39) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Karim Hafez (dk. 15) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Koita (Kasımpaşa), Atiba, Burak Yılmaz (Beşiktaş)

