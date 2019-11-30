ÖZET | Sivasspor Kasımpaşa maç sonucu: 2-0

Süper Lig'in sürpriz lideri Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Ligde 24 puanla birinci liderlik koltuğunda oturan Sivasspor, 12 puanla 15. sırada bulunan Kasımpaşa'yı, 11. dakikada Hakan Arslan'ın ve 17. dakikada Yatabare'nin attığı gollerle 2-0 geçmeyi başardı. Sivasspor Kasımpaşa maç özeti ve önemli dakiklarını haberimizde bulabilirsiniz.

SİVASSPOR KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ VE ÖNEMLİ DAKİKLAR dakikada Aytaç’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Samassa meşin yuvarlağı kontrol etti. dakikada Mert’in kafayla indirdiği topu alan Hakan’ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 dakikada Emre’nin ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Marcelo topu Yatabare’ye gönderdi. Yatabare’nin vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0 dakikada Mert’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Fatih meşin yuvarlağı kontrol etti.

46' Kasımpaşa'da bir oyuncu değişikliği daha... Abdul Rahman Khalili'nin yerine İlhan Depe oyunda.

57' SİVASSPOR ETKİLİ GELDİ! Fernando sol kanattan çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Ardından Hakan Arslan önünde kalan topu direkt kaleye göndermek istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

61' Sivasspor'da Fernando'nun yerine Erdoğan Yeşilyurt oyuna girdi.

79' Savunma arkasına sızan Emre Kılınç kaleci Fatih ile karşı karşıya kalmıştı, vuruşunu ise son anda savunma önledi.

81' Mert Hakan ceza yayı üzerinde bomboş bir şekilde şut açısı buldu. Vuruşunu kaleci Fatih parmaklarıyla çeldi, top önce direğe çarptı, ardından Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

83' Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın yerine Tobias Heintz oyuna girdi.

87' Sivasspor'da Emre Kılınç'ın yerine Arouna Koné oyuna girdi.

Maç sonucu: Sivasspor 2-0 Kasımpaşa

SİVASSPOR KASIMPAŞA MAÇ DETAYLARI

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Marcelo xxx, Aaron xx, Caner xx, Uğur xx, Fatih xx, Mert xxx, Hakan xxx, Emre xxx, Fernando xx, Yatabare xxx

Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Traore, Armin Djerlek, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa: Fatih x, Popov x, Ben Youssef x, Fernandes x, Karim Hafez x, Sadiku x, Aytaç x, Khalili x, Quaresma x, Mustafa x, Koita x

Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Tobias Heintz, Haris Hajradinovic, İlhan, Olivier, Çağtay, Furkan, Özgür, Azad

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Hakan (dk. 10), Yatabare (dk. 17) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Fernandes, Aytaç, Koita (Kasımpaşa)

