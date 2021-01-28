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  4. 28 Ocak 2021 19:29

Resmen açıklandı! Dusko Tosic Süper Lig ekibinde

Kasımpaşa, son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou takımının formasını giyen Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic transferini resmen açıkladı.

Resmen açıklandı! Dusko Tosic Süper Lig ekibinde
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Bir dönem Gençlerbirliği ve Beşiktaş formaları da giyen son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou takımında oynayan Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic, Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzaladı.

36 yaşında Tosic sezon sonuna kadar Kasımpaşa forması giyecek.

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