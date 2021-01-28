Resmen açıklandı! Dusko Tosic Süper Lig ekibinde

Bir dönem Gençlerbirliği ve Beşiktaş formaları da giyen son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou takımında oynayan Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic, Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzaladı.

36 yaşında Tosic sezon sonuna kadar Kasımpaşa forması giyecek.