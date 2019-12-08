Rıdvan Dilmen: Usain Bolt olsa yetişemez

Kasımpaşa - Beşiktaş maçının 15. dakikasında Karim Hafez, Atiba Hutchinson'a kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken ceza alanı dışında yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görürken, bu karar tartışma yarattı.

Hakem Arda Kardeşler, Atiba Hutchinson'ın yerde kalmasının ardından tereddüt etmeden kırmızı kartını gösterirken, Kasımpaşalı oyuncular itiraz etti ancak karar değişmedi.

DİLMEN: "BU KIRMIZI KART DEĞİL"

Pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Kim ne derse desin, hangi hakem ne derse desin, Kasımpaşa'nın pozisyonu kırmızı kart değil. Bariz gol şansı falan yok. Atiba değil de Usain Bolt olsa, o topa yetişemez" dedi.

TOROĞLU: "SARI KART OLMALI"

Erman Toroğlu ise, "Atiba'nın bariz gol şansı var mıydı? Atiba topa vururken, Karim Hafez ayağına vuruyor. Atiba topa dokundu, yetişme ihtimali varsa kırmızı, topa yetişemeyecekse sarı kart. Bence sarı kart olmalıydı"

