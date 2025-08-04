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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu
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Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyip UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu'na yükselmesi halinde Nice - Benfica eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile eşleşmişti. İki takım arasındaki ilk maç 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda, rövanş ise 12 Ağustos'ta Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu kuraları, UEFA’nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde çekildi. 3’üncü Eleme Turu’nda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe’nin rakibini elemesi halinde muhtemel rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibini elemesi halinde Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki eşleşmeler şu şekilde:

Feyenoord - Fenerbahçe / Nice - Benfica

Rangers - Viktoria Plzen / Salzburg - Club Brugge

Ludogorets - Ferencvaros / Shkendija - Karabağ

Lech Poznan - Kızılyıldız / Dinamo Kiev - Pafos

Bodo/Glimt - Strum Graz

Celtic / Kairat Almaty - Slovan Bratislava

Basel / Malmö - Kopenhag

MAÇLAR NE ZAMAN?

Play-Off Turu’nda ilk maçlar 19-20 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 26-27 Ağustos’ta oynanacak. Fenerbahçe, Play-Off Turu’na yükselmesi halinde ilk maçı sahasında oynayacak.

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Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi
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