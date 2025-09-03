Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

En sevilen SUV ailesinin büyük ağabeyinin Türkiye'deki satış tarihi kesinleşti

Kulislere sızdı! Kılıçdaroğlu 15 Eylül için kararını verdi

Efe Akman'dan sonra Ayhan Akman da gönderildi

Mehmet Ali Erbil'den 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ile olan yaş farkı için olay yorum

İnternet dolandırıcıları genç kadını öyle bir tuzağa düşürdü ki...

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını açıkladı; nedeni dikkat çekti!

Milli Takım'da skandal! Saha kenarında birbirlerine girdiler

Karı - kocadan 28,5 milyon TL'lik ''orman vasfından çıkmış arazi'' vurgunu!

Paranın patronu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Bebek katili eli kanlı bölücü başı Abdullah Öcalan'ın ''kırmızı çizgisi'' buymuş!

Trafikte dehşet anları! Eli bıçaklı magandalar şoföre kabusu yaşattı

AK Partili isimden Melek Mosso için skandal ifadeler: ''Başkan odasına giyinmeden inmiş galiba''

Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı ? İşte son seçimi anketinin sonuçları

AK Partili Şamil Tayyar iktidara 2017 referandumunun mühürsüz oylarını hatırlattı!

Ünlü sporcunun bir paylaşımıyla kazandığı para ağızları açık bıraktı

Evini kendi elleriyle ateşe verdi, tabureye oturup yangını izledi

Otogarda baba dehşeti: Kızına pompalı tüfekle ateş etti

Prof. Dr. Osman Bektaş ''her an 6.6 ile sallanabilir'' dediği ilimizi açıkladı

Sokak ortasında kadınlara taciz kanlı bitti