Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Gaalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındayer almaya hak kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

BARIŞ ALPER DE KADRODA

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Barış Alper Yılmaz da kadroda yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne bildirdiği liste:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina."

