Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri Liverpool, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union SG oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri kuraları bugün Monaco’da çekilirken, Türkiye'yi temsil eden tek Türk temsilcisi Galatasaray'ın rakipleri de netleşti. Sarı-kırmızılar, Devler Ligi'nde
Liverpool, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D), Monaco (D) ve Union SG ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçını evinde, 4 maçını deplasmanda oynayacak Galatasaray, 8 maç sonunda ilk 8'de yer alması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray, lig aşamasını 9 ila 24. sıralar arasında tamamlaması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde maç takvimi ise şöyle:
1. Hafta: 16/18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025
3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte)
İHA
