Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig aşaması fikstürü belli oldu. Galatasaray, ilk hafta maçında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması fikstürü açıklandı. Devler liginde ilk hafta maçları 16-17 ve 18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, ilk hafta maçında 18 Eylül tarihinde deplasmanda Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:

1. Hafta: 16 Eylül Salı

Athletic Bilbao - Arsenal
PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise
Juventus - Borussia Dortmund
Real Madrid - Olympique Marsilya
Benfica - Karabağ
Tottenham - Villarreal

17 Eylül Çarşamba

Olimpiakos - Pafos
Slavia Prag - Bodo/Glimt
Ajax - Inter
Bayern Münih - Chelsea
Liverpool - Atletico Madrid
Paris Saint-Germain - Atalanta

18 Eylül Perşembe

Club Brugge - Monaco
Kopenhag - Bayer Leverkusen
Eintracht Frankfurt - Galatasaray
Manchester City - Napoli
Newcastle United - Barcelona
Sporting Lizbon - Kairat Almatı

2. Hafta: 30 Eylül Salı

Atalanta - Club Brugge
Kairat Almatı - Real Madrid
Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt
Chelsea - Benfica
Inter - Slavia Prag
Bodo/Glimt - Tottenham
Galatasaray - Liverpool
Olimpik Marsilya - Ajax
Pafos - Bayern Münih

1 Ekim Çarşamba

Karabağ - Kopenhag
Union Saint-Gilloise - Newcastle United
Arsenal - Olympiakos
Monaco - Manchester City
Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven
Borussia Dortmund - Athletic Bilbao
Barcelona - Paris Saint-Germain
Napoli - Sporting Lizbon
Villarreal - Juventus

3. Hafta: 21 Ekim Salı

Barcelona - Olympiakos
Kairat Almatı - Pafos
Arsenal - Atletico Madrid
Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain
Kopenhag - Borussia Dortmund
Newcastle United - Benfica
PSV Eindhoven - Napoli
Union Saint-Gilloise - Inter
Villarreal - Manchester City

22 Ekim Çarşamba

Athletic Bilbao - Karabağ
Galatasaray - Bodo/Glimt
Monaco - Tottenham
Atalanta - Slavia Prag
Chelsea - Ajax
Eintracht Frankfurt - Liverpool
Bayern Münih - Club Brugge
Real Madrid - Juventus
Sporting Lizbon - Olimpik Marsilya

4. Hafta: 4 Kasım Salı

Slavia Prag- Arsenal
Napoli - Eintracht Frankfurt
Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise
Bodo/Glimt - Monaco
Juventus - Sporting Lizbon
Liverpool - Real Madrid
Olympiakos - PSV Eindhoven
Paris Saint-Germain - Bayern Münih
Tottenham - Kopenhag

5 Ekim Çarşamba

Pafos - Villarreal
Karabağ - Chelsea
Ajax - Galatasaray
Club Brugge - Barcelona
Inter - Kairat Almatı
Manchester City - Borussia Dortmund
Newcastle United - Athletic Bilbao
Olimpik Marsilya - Atalanta
Benfica - Bayer Leverkusen

5. Hafta: 25 Ekim Salı

Ajax - Benfica
Galatasaray - Union Saint-Gilloise
Borussia Dortmund - Villarreal
Chelsea - Barcelona
Bodo/Glimt - Juventus
Manchester City - Bayer Leverkusen
Olimpik Marsilya - Newcastle United
Slavia Prag - Athletic Club
Napoli - Karabağ

26 Ekim Çarşamba

Kopenhag - Kairat Almatı
Pafos - Monaco
Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Inter
Eintracht Frankfurt - Atalanta
Liverpool - PSV Eindhoven
Olympiakos - Real Madrid
Paris Saint-Germain - Tottenham
Sporting Lizbon - Club Brugge

6. Hafta: 9 Aralık Salı

Kairat Almatı - Olympiakos
Bayern Münih - Sporting Lizbon
Monaco - Galatasaray
Atalanta - Chelsea
Barcelona - Eintracht Frankfurt
Inter - Liverpool
PSV Eindhoven - Atletico Madrid
Union Saint-Gilloise - Olimpik Marsilya
Tottenham - Slavia Prag

10 Aralık Çarşamba

Karabağ - Ajax
Villarreal - Kopenhag
Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain
Bayer Leverkusen - Newcastle United
Borussia Dortmund - Bodo/Glimt
Club Brugge - Arsenal
Juventus - Pafos
Real Madrid - Manchester City
Benfica - Napoli

7. Hafta: 20 Ocak Salı

Kairat Almatı - Club Brugge
Bodo/Glimt - Manchester City
Kopenhag - Napoli
Inter - Arsenal
Olympiakos - Bayer Leverkusen
Real Madrid - Monaco
Sporting Lizbon - Paris Saint-Germain
Tottenham - Borussia Dortmund
Villarreal - Ajax

21 Ocak Çarşamba

Galatasaray - Atletico Madrid
Karabağ - Eintracht Frankfurt
Atalanta - Athletic Bilbao
Chelsea - Pafos
Bayern Münih - Union Saint-Gilloise
Juventus - Benfica
Newcastle United - PSV Eindhoven
Olimpik Marsilya - Liverpool
Slavia Prag - Barcelona

8. Hafta: 28 Ocak Çarşamba

Ajax - Olympiakos
Arsenal - Kairat Almatı
Monaco - Juventus
Athletic Bilbao - Sporting Lizbon
Atletico Madrid - Bodo/Glimt
Bayer Leverkusen - Villarreal
Borussia Dortmund - Inter
Club Brugge - Olimpik Marsilya
Eintracht Frankfurt - Tottenham
Barcelona - Kopenhag
Liverpool - Karabağ
Manchester City - Galatasaray
Pafos - Slavia Prag
Paris Saint-Germain - Newcastle United
PSV Eindhoven - Bayern Münih
Union Saint-Gilloise - Atalanta
Benfica - Real Madrid
Napoli - Chelsea

