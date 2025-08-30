Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig aşaması fikstürü belli oldu. Galatasaray, ilk hafta maçında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması fikstürü açıklandı. Devler liginde ilk hafta maçları 16-17 ve 18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, ilk hafta maçında 18 Eylül tarihinde deplasmanda Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:

1. Hafta: 16 Eylül Salı

Athletic Bilbao - Arsenal

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise

Juventus - Borussia Dortmund

Real Madrid - Olympique Marsilya

Benfica - Karabağ

Tottenham - Villarreal

17 Eylül Çarşamba

Olimpiakos - Pafos

Slavia Prag - Bodo/Glimt

Ajax - Inter

Bayern Münih - Chelsea

Liverpool - Atletico Madrid

Paris Saint-Germain - Atalanta

18 Eylül Perşembe

Club Brugge - Monaco

Kopenhag - Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt - Galatasaray

Manchester City - Napoli

Newcastle United - Barcelona

Sporting Lizbon - Kairat Almatı

2. Hafta: 30 Eylül Salı

Atalanta - Club Brugge

Kairat Almatı - Real Madrid

Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt

Chelsea - Benfica

Inter - Slavia Prag

Bodo/Glimt - Tottenham

Galatasaray - Liverpool

Olimpik Marsilya - Ajax

Pafos - Bayern Münih

1 Ekim Çarşamba

Karabağ - Kopenhag

Union Saint-Gilloise - Newcastle United

Arsenal - Olympiakos

Monaco - Manchester City

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao

Barcelona - Paris Saint-Germain

Napoli - Sporting Lizbon

Villarreal - Juventus

3. Hafta: 21 Ekim Salı

Barcelona - Olympiakos

Kairat Almatı - Pafos

Arsenal - Atletico Madrid

Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain

Kopenhag - Borussia Dortmund

Newcastle United - Benfica

PSV Eindhoven - Napoli

Union Saint-Gilloise - Inter

Villarreal - Manchester City

22 Ekim Çarşamba

Athletic Bilbao - Karabağ

Galatasaray - Bodo/Glimt

Monaco - Tottenham

Atalanta - Slavia Prag

Chelsea - Ajax

Eintracht Frankfurt - Liverpool

Bayern Münih - Club Brugge

Real Madrid - Juventus

Sporting Lizbon - Olimpik Marsilya

4. Hafta: 4 Kasım Salı

Slavia Prag- Arsenal

Napoli - Eintracht Frankfurt

Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise

Bodo/Glimt - Monaco

Juventus - Sporting Lizbon

Liverpool - Real Madrid

Olympiakos - PSV Eindhoven

Paris Saint-Germain - Bayern Münih

Tottenham - Kopenhag

5 Ekim Çarşamba

Pafos - Villarreal

Karabağ - Chelsea

Ajax - Galatasaray

Club Brugge - Barcelona

Inter - Kairat Almatı

Manchester City - Borussia Dortmund

Newcastle United - Athletic Bilbao

Olimpik Marsilya - Atalanta

Benfica - Bayer Leverkusen

5. Hafta: 25 Ekim Salı

Ajax - Benfica

Galatasaray - Union Saint-Gilloise

Borussia Dortmund - Villarreal

Chelsea - Barcelona

Bodo/Glimt - Juventus

Manchester City - Bayer Leverkusen

Olimpik Marsilya - Newcastle United

Slavia Prag - Athletic Club

Napoli - Karabağ

26 Ekim Çarşamba

Kopenhag - Kairat Almatı

Pafos - Monaco

Arsenal - Bayern Münih

Atletico Madrid - Inter

Eintracht Frankfurt - Atalanta

Liverpool - PSV Eindhoven

Olympiakos - Real Madrid

Paris Saint-Germain - Tottenham

Sporting Lizbon - Club Brugge

6. Hafta: 9 Aralık Salı

Kairat Almatı - Olympiakos

Bayern Münih - Sporting Lizbon

Monaco - Galatasaray

Atalanta - Chelsea

Barcelona - Eintracht Frankfurt

Inter - Liverpool

PSV Eindhoven - Atletico Madrid

Union Saint-Gilloise - Olimpik Marsilya

Tottenham - Slavia Prag

10 Aralık Çarşamba

Karabağ - Ajax

Villarreal - Kopenhag

Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain

Bayer Leverkusen - Newcastle United

Borussia Dortmund - Bodo/Glimt

Club Brugge - Arsenal

Juventus - Pafos

Real Madrid - Manchester City

Benfica - Napoli

7. Hafta: 20 Ocak Salı

Kairat Almatı - Club Brugge

Bodo/Glimt - Manchester City

Kopenhag - Napoli

Inter - Arsenal

Olympiakos - Bayer Leverkusen

Real Madrid - Monaco

Sporting Lizbon - Paris Saint-Germain

Tottenham - Borussia Dortmund

Villarreal - Ajax

21 Ocak Çarşamba

Galatasaray - Atletico Madrid

Karabağ - Eintracht Frankfurt

Atalanta - Athletic Bilbao

Chelsea - Pafos

Bayern Münih - Union Saint-Gilloise

Juventus - Benfica

Newcastle United - PSV Eindhoven

Olimpik Marsilya - Liverpool

Slavia Prag - Barcelona

8. Hafta: 28 Ocak Çarşamba

Ajax - Olympiakos

Arsenal - Kairat Almatı

Monaco - Juventus

Athletic Bilbao - Sporting Lizbon

Atletico Madrid - Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen - Villarreal

Borussia Dortmund - Inter

Club Brugge - Olimpik Marsilya

Eintracht Frankfurt - Tottenham

Barcelona - Kopenhag

Liverpool - Karabağ

Manchester City - Galatasaray

Pafos - Slavia Prag

Paris Saint-Germain - Newcastle United

PSV Eindhoven - Bayern Münih

Union Saint-Gilloise - Atalanta

Benfica - Real Madrid

Napoli - Chelsea

