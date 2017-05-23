Gaziantepspor'da yumruk yumruğa kavga !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulüplere 'Arena' uyarısı
Simon Kjaer Marsilya'ya doğru !
Mangala için sürpriz transfer açıklaması !
Mangala için sürpriz transfer açıklaması !
Takım otobüsüne taşlı saldırı
Takım otobüsüne taşlı saldırı
PFDK’dan Fenerbahçe ve Başakşehir’e şok !
PFDK’dan Fenerbahçe ve Başakşehir’e şok !
Dursun Özbek'e Euroleague sorulunca...
Dursun Özbek'e Euroleague sorulunca...
Galatasaray'dan flaş Sinan Gümüş kararı !
Galatasaray'dan flaş Sinan Gümüş kararı !
Vagner Love'dan bomba itiraf: ''Beşiktaş...''
Vagner Love'dan bomba itiraf: ''Beşiktaş...''
Almanya U-19 Ligi finali, Süper Lig'i geçti !
Almanya U-19 Ligi finali, Süper Lig'i geçti !
Trabzonspor'dan flaş karar! Rodallega...
Trabzonspor'dan flaş karar! Rodallega...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 23 Mayıs 2017 19:49

Sevilla'dan Oğuzhan için 52 milyon TL !

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'a, İtalyan kulübü Roma'dan 13 milyon Euro (52 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi.

Sevilla'dan Oğuzhan için 52 milyon TL !
A+ A-

Roma, Beşiktaş ile sözleşme yenilemek için prensip anlaşmasına varan Oğuzhan'ın peşini bırakmıyor.

Siyah-beyazlı kulüple 5 yıllık yeni kontrat için söz kesen milli oyuncunun İtalyan kulübüne transferi için yeni sportif direktörü Monchi bastırıyor. Sevilla'dan ayrıldıktan sonra adı Roma ile anıldığı günlerde İtalyan basınında, "Monchi, Oğuzhan'ı istiyor" manşetleri atılan İspanyol sportif direktör, resmen göreve geldikten sonra kolları sıvadı.

SEVİLLA DA İSTEMİŞTİ

Roma gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadro için Monchi'ye tam yetki verdi. Geçen sezon Sevilla'ya istediği Oğuzhan'ı alamayınca, Nasri'yi kiralayan Monchi'nin milli oyuncu için Beşiktaş'a 13 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Bu arada Oğuzhan'ın, Kartal'la yeni sözleşme imzalaması durumunda sözleşmesine, Avrupa'ya gitmesi için kolaylık sağlanması şartı getireceği öğrenildi.

Sabah

Oğuzhan Özyakup , beşiktaş , roma