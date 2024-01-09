Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Galatasraay maçı öncesi açıklama

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 16. hafta erteleme maçlarında Galatasaray ile karşılaşacakları maçı kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü sahalarında Galatasaray ile yapacakları 16. hafta erteleme maçını kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Ligin 19. haftasındaki Mondihome Kayserispor maçında Rey Manaj'a gösterilen sarı kartın doğru olmadığını savunan Uygun, takımın en önemli golcü oyuncusunun cezası nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini belirtti.

"DELİKANLI HAKEM İSTİYORUZ"

Galatasaray ile oynayacakları maçı yönetecek Zorbay Küçük hakkında sorulan bir soru üzerine Uygun, "Adil, hakkaniyetli, gördüğünü çalan, cesur, delikanlı hakem istiyoruz. Tüm Türkiye bunu istiyor. Gördüğünü veren hakem istiyoruz. Yönetimimiz sonuçta Sivasspor'un hakkını kimseye yedirmez, biz de sahada kimsenin hakkımızı yemesini istemiyoruz. Çıkacağız, futbol adına güzel şeyler yapacağız. Hakemlerin konuşulmasının ve bu yaşadıklarının ortadan kaldırılması onların yöneteceği adil yönetimlerle olur. Korkaklar asla kazanamaz, dolayısıyla herkes cesurca maçını yönetecek. Esaretlerini kıracaklar, cesaretleriyle kendi camialarının karakterlerini sahaya yansıtacaklar. Yoksa onlar da ömür boyu bu şekilde eleştirilmeye, cezalandırılmaya mahkum kalacak." ifadelerine yer verdi.