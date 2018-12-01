  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 01 Aralık 2018 13:09

SON DAKİKA Fenerbahçe'den Erwin Koeman açıklaması

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada Erwin Koeman'ın Hollanda basınına verdiği röportaj hakkında bilgilendirme yayınladı. Açıklamada, Koeman'ın Fenerbahçe'de 2019 yılını göremem sözleri yalanlandı.

SON DAKİKA Fenerbahçe'den Erwin Koeman açıklaması
A+ A-

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamada takım antrenörü Erwin Koeman'ın Hollanda basınına verdiği röportaj hakkında bir bilgilendirme yayınladı.

İşte o açıklama

"Bugün ve dün tarihli bazı basın yayın organlarında çıkan ve Hollanda’nın De Telegraaf gazetesine dayandırlan haberde Antrenörümüz Erwin Koeman’ın Fenerbahçe’de 2019 yılını göremem dediği belirtilmiştir.

Antrenörümüz Erwin Koeman’ın hiçbir gazeteye bu yönde bir beyanatı olmamıştır. De Telegraaf gazetesi internet sitesinde dün ilgili haber içeriğinde düzeltme yapılmasına rağmen bugün haberin aynı içerik ile halen kamuoyuna sunulduğu görülmektedir. Konuyu kamuoyunun dikkatine sunarız."

Fenerbahçe , Erwin Koeman
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM