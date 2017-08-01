Sosa için ipler Trabzonspor'un elinde !

Trabzonspor'dan daha önce yıllık 4 milyon Euro isteyen Jose Sosa, kulübü Milan'ın kendisini satış listesine koymasıyla geri adım attı. Menajeri aracılığıyla bordo-mavililere haber yollayan Arjantinli maestro, 3 milyon Euro seviyesinde bir rakama imza atabileceğini bildirdi. Jose Sosa'nın talebini değerlendirmeye alanTrabzonspor Yönetim Kurulu'nun, bu rakamı da fazla bulduğu ve aşağıyaçekmeye çalışacağı öğrenildi. Sosa'nın istediği ücreti biraz daha istenilen seviyelere indirmesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi. Karadeniz ekibi, oyuncuya yıllık 2 milyon 250 bin Euro ödemeyi düşünüyor.

RODALLEGA HİÇBİR YERE GİTMİYOR

Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılacağına ilişkin iddiaları yalanladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılana açıklamada, "Futbolcumuz Hugo Rodallega'nın takımımızdan ayrılacağı yönündeki haber ve yorumlar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

FIRTINA, BURAK İÇİN UMUTLU

Forvet sorununu eski futbolcusu Burak Yılmaz'ı alarak çözmek isteyen Trabzonspor, bu transfer için girişimlerini sürdürüyor. Başkan Muharrem Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Burak'ın kulübü Beijing Guoan ile görüşmemiz devam etmektedir. Transferine olumlu cevap vermelerini umuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.