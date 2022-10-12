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Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. Dev maçta Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Süper Lig'de zirveyi hedefleyen Kartal, Trabzonspor'u yenerek hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Bordo mavililer ise zirve mücadelesini bırakmak istemiyor. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 10. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

14 Ekim Cuma: 

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler

16 Ekim Pazar:

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Etiketler beşiktaş trabzonspor derbi hakem
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