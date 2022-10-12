Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. Dev maçta Ali Şansalan düdük çalacak.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Süper Lig'de zirveyi hedefleyen Kartal, Trabzonspor'u yenerek hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Bordo mavililer ise zirve mücadelesini bırakmak istemiyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde 10. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
14 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
15 Ekim Cumartesi:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler
16 Ekim Pazar:
17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan
17 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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