Beşiktaş yönetiminden İngiltere çıkarması

Beşiktaş, ön libero bölgesine transfer yapmak için hareke geçti. Siyah beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş’in transfer edilmesini istediği Wilmar Barrios ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş’in takımın başına gelmesiyle üst üste galibiyetler alan Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına da başladı.

En az 4 transfer yapılacak olan Beşiktaş’ta Atiba ve Josef’in ayrılığı sonrası ön libero bölgesine transfer yapılması konusu gündeme geldi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sabah’ın haberine göre siyah beyazlılar, bu bölgeye Rus ekibi Zenit’te forma giyen Wilmar Barrios’u transfer etmek istiyor. Şenol Güneş’in de istediği futbolcuyla görüşmeler başladı.

BONSERVİS BEDELİ TRANSFERİ ZORLAŞTIRIYOR

Futbolcunun 15 milyon euroya Rus ekibine transfer olması ve değerinin 20 milyon euro olması transferi zorlaştıran bir etken olarak öne çıkıyor. Siyah beyazlıların ekonomik şartlar göz alındığında bu bedeli ödemesi beklenmezken sponsor desteğine ihtiyacı olduğu kaydedildi.

FUTBOLCU TARAFI TRANSFERE OLUMLU YAKLAŞIYOR

Oyuncu cephesi Zenit'te mutlu olduklarını belirtse de Rus kulüplerinin Avrupa'da yer alamaması nedeniyle yeni bir adıma olumlu yaklaşıyor.

SPONSOR DESTEĞİ ŞART

Bu noktada Beşiktaş'ın stadyum sponsorluğu için görüşme yürüttüğü Rus menşeli şirketten destek alabileceği belirtildi.

Siyah-beyazlıların stadına sponsor olmayı arzu eden söz konusu şirket, aynı zamanda Zenit'in de en büyük sponsoru ve destekçisi.