Beşiktaş'a Arda ve Vermaelen için olumlu yanıt

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların renklerine katmak için şartlarını zorladığı isimlerden biri olan Thomas Vermaelen için Barcelona'dan olumlu yanıt geldi. Vermaelen'in yanında Arda Turan'ı da almak isteyen Beşiktaş'ın menajer Kees Vos aracılığıyla yaptığı teklife olumlu cevap geldi. İlk etapta siyahbeyazlı ekip, Vermaelen ve Arda'yı 4.3 milyon euro gibi 'inanılmaz' bir rakamla getirme şansını yakaladı. Vos'la Vermaelen ve Arda için görüşen Barcelona'nın üç sportif direktöründen birisi olan Robert, sunulan Şampiyonlar Ligi bonusları ile Beşiktaş'ın teklifine 'yeşil ışık' yaktı.

MİLLİLERDEN DESTEK

Beşiktaş'ın bundan sonraki ilk hamlesi Arda Turan'ı ikna etmek, son hamlesi ise Barcelona'ya resmi teklifi sunmak olacak. Arda'nın iknası konusunda Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le baskı kuran siyah-beyazlılarda asıl hamleyi ise Şenol Güneş yapacak. Tecrübeli hocanın Arda'yı arayarak, "Gel de Avrupa Kupası kazanalım" diyerek önemli bir hamle yapması bekleniyor.

ARDA'YA TEKLİFLER ARTIYOR

Beşiktaş'ın transfer listesine giren Arda Turan'a, teklif üstüne teklif yağıyor. Yıldız oyuncunun ilk hedefi Barcelona'da kalmak. Barça'da kalamazsa Arsenal veya Inter kalibresinde bir takıma gitmek istiyor. Çin'e gitmeyi ise aklından bile geçirmiyor. Milli takımda yaşadığı kriz sürecinde G.Saray camiasının kendisini yalnız bırakması Arda'yı kırarken; Beşiktaş'ın bu durumu fırsata çevirebilmesi durumunda Arda'nın siyah-beyazlı forması giymesi imkansız değil.

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