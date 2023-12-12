Faruk Koca'nın verdiği bu röportaj olay oldu: ''Farklı yöntemlere başvuracağım''

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunup ilk ifadesinde "tokat attım" diyen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın bir süre önce verdiği bir röportajda "Sabrediyorum yoksa farklı yöntemlere başvuracağım" dediği ortaya çıktı.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelenin ardından hakem Halil Umut Meler'in yanına giderek yumruklu saldırı gerçekleştirmiş, bu çirkin olayın ardından Halil Umut Meler ambulansla hastaneye kaldırılırken, elmacık kemiğinde çatlak olduğu öğrenilmişti.

Ankaragücü başkanı Faruk Koca, Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada "Beynim attı, gözüm karardı! Ne yaptığımı hatırlamıyorum!" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Türk spor tarihine kara leke olarak geçen olay sonrasında Türkiye'de tüm gündem bu skandal saldırıyla çalkalanırken Faruk Koca'nın daha önce verdiği bir röportajda “Sabrediyorum yoksa farklı yöntemlere başvuracağım” ifadelerini kullandığı görüldü.

11 gün önce de centilmenlik vurgusu yapmış

Saldırının ardından gözler Koca’ya çevrilmişti. Akla ilk olarak Ankaragücü başkanının geçen yıl Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ‘Fair Play/Adil Oyun’ ödülüne layık görülmesi gelmişti.

Şimde de Koca’nın 11 gün önceki Beşiktaş maçı öncesi söyledikleri konuşuluyor.

Koca, Beşiktaş taraftarının maçı Ankaragücü’nün stadında izleyebilmesine ilişkin “Herkesin kendi taraftarını desteklemesinde gocunacak bir şey yok. Bunun olgunlukla karşılanması gerekiyor” demiş.

İki taraftar arasında yıllardır süren bir gerginlik bulunduğuna dikkati çeken Koca, daveti geçen yıl yaptığını belirterek gerginliğin devam etmesini doğru bulmadığını söylemiş: “Biz bir adım attık. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bu gerginlikten nemalananlar var. Bu doğru değil. Takımları ve marka değerlerini olumsuz etkiliyor. Taraftardan ricam 90 dakika takımlarını desteklesinler. Eleştiriler 90 dakikadan sonra olsun. Kritik maçlar oynuyoruz, taraftarımızın üstüne düşeni yapacağından eminim.”