Fenerbahçe Sinisa Mihajlovic ile görüşmeler başladı

Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde kötü sonuçlar alan ve camianın bir hayli tepkisini çeken Cocu ile yolların ayrılmasına sayılı günler kaldı... Sezon başında Sporting Lizbon ile anlaşan ancak Portekiz kulübünde yaşananlar nedeniyle 10 gün sonra görevden ayrılan Sırp çalıştırıcı Sinisa Mihajlovic ile görüşmeler başladı. 49 yaşındaki hocayla görüşmeleri Sportif Direktör Damien Comolli yapıyor.

COMOLLİ, SIRP HOCAYI İKNA ETMEK İÇİN YOĞUN BİR ÇABA SARFEDİYOR

Başkan Ali Koç, çalıştığı her kulüpte futbolcuları üst seviyeye taşımasıyla tanınan Mihajlovic'i takımın başına getirmek istiyor. Comolli, şu anda boşta olan Sırp teknik adamı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Genellikle çalıştırdığı takımlarda 4-3-3 sistemini tercih eden 49'luk hoca için kesenin ağzı açıldı. Girişimler, milli arada daha da hızlanacak. Mihajlovic, Fiorentina, Milan ve Torino gibi İtalyan devlerini çalıştırmıştı.



