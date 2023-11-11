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  5. İstifa eden Burak Yılmaz'dan taraftarı çıldırtan hamle

İstifa eden Burak Yılmaz'dan taraftarı çıldırtan hamle

İstifa eden Burak Yılmaz'dan taraftarı çıldırtan hamle
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Beşiktaş'ta görevinden istifa eden Burak Yılmaz, istifa kararı sonrasında sosyal medyada yaptığıyla Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

Beşiktaş, Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt’e evinde 2-1 yenilerek Avrupa macerasına son noktayı koydu. Maçta sergilenen oyun mutlu etmemiş ve taraftarlar, futbolcularla beraber Burak Yılmaz’ı eleştirmişti. Bunun üzerine Yılmaz, dün Beşiktaş yönetimiyle görüşerek görevini bırakmıştı.

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Görevi bırakmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Yılmaz, “Her şey için teşekkür ederim” ifadesini kullanmıştı.

Tüm bu yaşananların ardından Burak Yılmaz flaş bir hamlede bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabı Instagram’dan Beşiktaş ile ilgili tüm paylaşımları kaldırdı. Burak’ın bu hamlesi siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarları kızdırdı.d

Etiketler Beşiktaş burak yılmaz beşiktaş taraftarı kızdıran hamle taraftar
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