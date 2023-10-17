Pendikspor'da Ivo Ricardo Abreu Vieira dönemi
Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Portekizli teknik adam Ivo Ricardo Abreu Vieira ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor, teknik direktörlük görevine son olarak Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Cuiba-MT takımını çalıştıran 47 yaşındaki Portekizli teknik adam Ivo Ricardo Abreu Vieira’yı getirdi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”
DHA
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