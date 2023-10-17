  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Pendikspor'da Ivo Ricardo Abreu Vieira dönemi

Pendikspor'da Ivo Ricardo Abreu Vieira dönemi

Pendikspor'da Ivo Ricardo Abreu Vieira dönemi
Güncelleme:

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Portekizli teknik adam Ivo Ricardo Abreu Vieira ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor, teknik direktörlük görevine son olarak Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Cuiba-MT takımını çalıştıran 47 yaşındaki Portekizli teknik adam Ivo Ricardo Abreu Vieira’yı getirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”

DHA

Etiketler Pendikspor pendikspor Ivo Ricardo Abreu Vieira
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gazze'deki yıkım uydudan böyle görüntülendi
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan borsa için kritik uyarı
Erdoğan'dan enflasyonda yeni hedef: Yüzde 4,7
İYİ Parti'nin Ankara adayı için sürpriz iddia
Çankırı'da üretiliyor, tüm dünyaya servis ediliyor
Bu herife ''taksici'' demek ''taksicilere'' hakaret!
İsrail'in kara harekatı sevkiyatı kamerada
İsrail ordusuna katılan Türk olay oldu
Türkiye'nin döviz mevduatı en yüksek illeri belli oldu
Kadına şiddete meydan dayağı!