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Rıza Çalımbay geri dönüyor

Rıza Çalımbay geri dönüyor
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Süper Lig'de son olarak efsanesi olduğu Beşiktaş'ı çalıştıran Rıza Çalımbay'ın yeni takımı belli oldu...

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından herhangi bir takımla anlaşmayan ve bir süredir boşta olan tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'ın yeni adresi merak ediliyordu.

Sabah'a konuşan Rıza Çalımbay, kendisi ile ilgilenen o takımı itiraf etti. Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Milli Takımı'ndan resmi bir teklif gelmedi ancak teknik direktörlük görevi için adımın geçtiğini duyuyorum." dedi.

Çalımbay yaptığı açıklamada, "Kendilerinin 1-2 gün içinde beni arayacaklarını düşünüyorum. Teklif gelmesi halinde Azerbaycan Milli Takımı'nda görev yapmaya sıcak bakarım." ifadelerini kullandı.

 

Sabah Gazetesi

Etiketler Beşiktaş Rıza Çalımbay azerbaycan teknik direktör
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