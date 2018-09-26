Soldado telefonu duvara fırlattı: ''Ben satılık mal mıyım''

Akşam'da yer alan habere göre; bu sırada telefonla konuşan Comolli karşı taraftan izin istedi ve Soldado’ya, “Bak şu anda senin için Suudilerle görüşüyorum. Kulübe çok iyi bonservis veriyorlar. Ben anlaştım. Al telefonu, sen de kendin için istediğin maaşı söyle” dedi. Tecrübeli yıldız bunun üzerine çılgına döndü.

"SEN KİMSİN Kİ BENİ SATIYORSUN!"

Soldado, telefonu Comolli’nin elinden aldı ve duvara fırlattı. Ardından, “Sen kimsin ki benden habersiz beni satıyorsun. Ben mal mıyım!” diyerek odadan çıktı. Sportif Direktör Comolli neye uğradığını şaşırdı.

Soldado, koridorlarda söylene söylene yoluna devam etti. Bu gerginliğin ardından İspanyol forvet bir daha formasını giyemedi ve ipler gerildi. UEFA’nın getirdiği mali kriterler sebebiyle Josef de Souza ve Giuliano gibi isimleri satan Sarı Kanarya’da Soldado bunu reddetti. 33 yaşındaki futbolcu, kariyerine Suudi Arabistan’da devam etmeyi istemedi.

HEP SAKAT OLDUĞU SÖYLENDİ

Kavganın ardından Soldado’yla ilgili sürekli şekilde “Sakat” olduğu söylendi. Ya da maç eksiği gibi mazeretler sunuldu. Ancak her şeyin arkasında Suudi Arabistan’a gitmek istememesi ve Comolli’ye karşı sergilediği tavır vardı.

Fenerbahçe, onu mukavelesinin son senesinde iyi bir paraya elden çıkarmayı denedi ama başaramadı. Roberto Soldado konusu şu anda kulüp içinde bile konuşulmuyor. Herkes gelişmelerden haberdar. Ocak ayındaki ara transfer döneminde de Soldado’nun başka bir takıma gitmesi beklenmiyor. Sezonu F.Bahçe’de tamamlayacak.