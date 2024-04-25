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Süper Lig ekibinin başkanından olay çıkış: ''Fenerbahçe'den intikam alacağız''

Süper Lig ekibinin başkanından olay çıkış: ''Fenerbahçe'den intikam alacağız''
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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin, ''Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız. Rahat kafayla oynarsak alırız'' dedi.

Alanyaspor maçındaki yenilginin şokunu üzerinden atmaya çalışan Konyaspor'da başkan Ömer Korkmaz, katıldığı canlı yayında taraftarların merak ettiği soruları cevapladı.

Şu anda en önemli önceliklerinin Konyaspor'u ligde tutmak olduğunu belirten Korkmaz, bunun da birlik ve beraberlikle olacağını söyledi. Alanya maçındaki taraftar tepkisini anlayışla karşıladığını ancak bu protestoların hem oyuncu grubu hem de teknik heyeti olumsuz etkilediğini ifade eden Korkmaz'ın, 6 Mayıs'ta Konya'da oynanacak Fenerbahçe maçına ilişkin açıklamaları ön plana çıktı.

"KONYASPOR ŞİRKETLEŞMELİ"

Alanyaspor maçında tepkilerle karşılaşan Soner Dikmen'e sahip çıkan Korkmaz, şunları söyledi:

"Birilerini hemen günah keçisi yapıyoruz. Ağzınızla kuş tutsanız yaranamazsınız. Soner çıkarken armasını öptü, sonra özür diledi, önünüzde eğiliyorum dedi. Kendi elimizdeki değeri koruyalım."

Ömer Korkmaz, şirketleşme konusunun da Konyaspor için zorunluluk haline geldiğine vurgu yaparak, "Bugün aşağı ligden yabancı grubun aldığı Göztepe bağıra bağıra geliyor. Konyaspor yabancı gruba satılmamalı ama şirketleşmeli. Bunun için borcun belli bir düzeye çekilmesi gerekiyor. Dernek statüsündeki takım her geçen gün azalıyor. Şirketleşme zorunlu hale gelebilir" dedi.

FENERBAHÇE MAÇI AÇIKLAMASI

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye karşı ağır bir yenilgi (7-1) aldıkları hatırlatılan Ömer Korkmaz, "O zamana kadar ligi garantileyip Allah nasip ederse, Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız. Rahat kafayla oynarsak alırız. İnşallah Allah nasip eder" sözlerini sarf etti.

Korkmaz, Fenerbahçe maçındaki bilet fiyatlandırması için, "Fenerbahçe maçında deplasman tribünleri maksimum ne kadar olacaksa onu yapacağız. Yüzde 30 artış olacak" dedi.

 

Etiketler Fenerbahçe Konyaspor Fenerbahçe konyaspor Ömer Korkmaz
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