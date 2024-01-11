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  5. Süper Lig'de bir ayrılık daha

Süper Lig'de bir ayrılık daha

Süper Lig'de bir ayrılık daha
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Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, teknik direktör Hakan Keleş ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada istifa edebileceğinin sinyalini verdi. Keleş, "Başkanımla konuşacağım ve gereği neyse yapacağım" dedi. 

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz da, ''Yönetim ve hocamızla konuşacağım. Bu gece gereken neyse yapılacak" dedi. 

Yapılan açıklamaların ardından dün toplantı düzenleyen yönetim kurulu, Hakan Keleş ile yollarını ayırmaya karar verdi. Kulübün basın sözcüsü Yunus Derabağ, "Yönetim olarak Hakan Keleş hocamızla yollarımızı ayırmaya karar verdik. Yeni teknik direktör ile ilgili de çalışmalarımıza başladık" dedi. 

Derebağ, teknik direktörlüğü Aykut Kocaman'ın getirileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili de "Şu an için söylentiden ibaret" diye cevap verdi.

Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör İlhan Palut'un ardından ekim ayı sonlarında Hakan Keleş ile 2023-2024 sezon sonuna kadar anlaşmıştı. 

Etiketler Atiker Konyaspor Hakan Keleş Konyaspor Süper Lig teknik direktörü
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