Süper Lig'te bir ayrılık daha

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında galibiyet alamayan Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Pendikspor, ligde 8 haftada topladığı 4 puanın ardından teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.

Pendikspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzü üst üste iki sezon şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran Teknik Direktörümüz Osman Özköylü ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda anlaşılmıştır.

Osman Özköylü'ye Pendikspor'umuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

SÜPER LİG'E TAŞIMIŞTI

Kırmızı-beyazlılar, ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de 8 maça çıkarken, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı ve henüz galibiyetle tanışamadı. 25 Ekim 2021 tarihinde takımın başına geçen Özköylü, sezon sonunda takımını TFF 1. Lig’e taşıdı. 2022-2023 sezonunda ise TFF 1. Lig’de 67 puan toplayan Pendikspor, normal sezonu 3. tamamladı ve play-off oynama hakkı elde etti.

Play-off finalinde Bodrum FK’yi mağlup eden İstanbul ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi. Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Pendikspor, 8 haftada 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 4 puanla 18. sırada yer aldı.

Kırmızı-beyazlı takımla iki lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik direktör, 70 maçta 34 galibiyet, 19 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti.