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Trabzonspor'un yıldızına Avrupa'dan talip var

Trabzonspor'un yıldızına Avrupa'dan talip var
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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Avrupa kulüpleri sıraya girdi.

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, transfer döneminin gözde ismi konumunda.

Bordo-mavililerin 27 yaşındaki kalecisiyle Mourinho’nun çalıştırdığı Roma’nın yanı sıra İngiliz ekibi Nottingham Forest ve Suudi Arabistan takımı Al Taawoun ilgileniyor.

Nottingham Forest’in, Uğurcan için Trabzonspor’a 10 milyon Euro’luk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Uğurcan Çakır, 2022/2023 sezonundaki 44 karşılaşmada Trabzonspor formasını sırtına geçirirken kalesinde 62 gol gördü.

Etiketler Trabzonspor Uğurcan Çakır transfer uğurcan trabzonspor
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