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  5. Yönetim geri adım attı; Beşiktaş’ta kombineler tükendi

Yönetim geri adım attı; Beşiktaş’ta kombineler tükendi

Yönetim geri adım attı; Beşiktaş’ta kombineler tükendi
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Beşiktaş Kulübü, 2023-2024 sezonu için satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiğini duyurdu

Siyah-beyazlı kulüpten “Büyük Beşiktaş Taraftarına Teşekkürlerimizle” başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımımızın 2023-24 sezonunda oynayacağı müsabakalar için belirlenen kapasitede satışa sunulan kombineler tükenmiştir. Kombinelere yoğun ilgi göstererek takımımıza duyduğu güveni güçlü bir şekilde gösteren Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ederiz.”

Etiketler Beşiktaş beşiktaş kombine kombine satışları kombine satış adedi
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