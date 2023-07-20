Yönetim geri adım attı; Beşiktaş’ta kombineler tükendi
Beşiktaş Kulübü, 2023-2024 sezonu için satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiğini duyurdu
Siyah-beyazlı kulüpten “Büyük Beşiktaş Taraftarına Teşekkürlerimizle” başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Futbol A Takımımızın 2023-24 sezonunda oynayacağı müsabakalar için belirlenen kapasitede satışa sunulan kombineler tükenmiştir. Kombinelere yoğun ilgi göstererek takımımıza duyduğu güveni güçlü bir şekilde gösteren Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ederiz.”
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