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Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı
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Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının müsabaka programını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanın programı şu şekilde:

12 Nisan Cuma

20.00 Trabzonspor - Sivasspor

13 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Konyaspor
16.00 Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Samsunspor

14 Nisan Pazar

13.30 Pendikspor - RAMS Başakşehir
16.00 Hatayspor - İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

15 Nisan Pazartesi

20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son durum

Süper Lig'de 81 puana ulaşan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe ise 79 puan ile ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor ise 49 puan ile üçüncü sırada. Trabzonspor'u 46 puan ile Beşiktaş takip etti.

İHA

Etiketler süper lig 32. hafta TFF Türkiye Futbol Federasyonu
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