Theo Hernandez'in top sektirmesi olay oldu

Real Madrid, yeni transferi Theo Hernandez için Santiago Bernabeu’da imza töreni gerçekleştirdi. 22.5 milyon Euro’ya transfer edilen genç yıldız heyecanından veya bir savunma oyuncusu olmasından dolayı taraftarın önünde şov yaparken zor anlar yaşadı.

Bir klasik olarak tribünlerin önünde yeni formasıyla top sektiren Hernandez, topu 6 kez sektirebildi. Ortaya çıkan görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Real Madrid’in yeni oyuncusunun savunma performansının top sektirme performansından daha başarılı olması bekleniyor.

Atletico Madrid altyapısından çıkan 19 yaşındaki Fransız oyuncu geçen sezon Alaves’de 38 maçta 2 gol, 3 asist kaydetmiş ve etkileyici bir sezon geçirmişti.

That awkward moment when you sign for Real Madrid and completely fail at doing keep-ups



