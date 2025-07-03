Demir Ege Tıknaz'dan 3 yıllık imza!
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Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesinin 2027/28 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Demir Ege Tıknaz’a yeni dönemde başarılar diledi."
Geçtiğimiz sezon Portekiz temsilcisi Rio Ave'de forma giyen Tıknaz, 33 maçta 4 gol, 2 asist kaydetti.
DHA
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