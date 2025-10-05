Sergen Yalçın Galatasaray tribünlerine çok özel pankart için teşekkür etti

Beşiktaş teknik direktörü Galatasaray ile oynadıkları ve 1-1 beraberlikle biten derbinin ardından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Şubat ayında kaybettiği kardeşi için açılan pankarttan dolayı Galatasaray tribünlerine teşekkür ederken maç ile ilgili olarak da "Camia olarak en üzücü olan galip gelebilecekken beraberlikle ayrılıyor olmamız. Bizim için üzücü bir final oldu. " dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi müsabakası sonrası yaptığı açıklamada, "Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 2 puan kaybederek ayrılıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbi müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Ezeli rakiplerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Yalçın, "Öncelikle Galatasaray taraftarlarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Rahmetli kardeşimle alakalı bir pankart gördüm tribünlerde ve duygulandım. Maça gelirsek oyun başında planımız çok net tuttu. İşler bizim için iyi başladı. Rakibi kontrol etmekte ve sahamıza sokmamakta iyi işler yaparak başladık. Golü de bulduk, öne geçtik. Kırmızı kart olduktan sonra gece çok iyi bitecek diye düşünüyorduk. Bazen futbolda evdeki hesap çarşıya uymuyor. Yediğimiz golle rakip iştahlandı. Daha çok topa sahip olmaya çalıştı. Galatasaray'ın 6 numaralarla yaptığı baskı sonucu attığı golleri biliyorduk. Kendi yaptığımız hatadan gol yememiz bizi üzdü. Müsabakayı kazanabilirdik fakat 1-1'lik skorla ayrıldık. Rakibe pek pozisyon vermedik bile. Camia olarak en üzücü olan galip gelebilecekken beraberlikle ayrılıyor olmamız. Bizim için üzücü bir final oldu. Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 2 puan kaybederek ayrılıyoruz. Kısmet değilmiş" diye konuştu.

"Bu oyun hatalar oyunu"

Mert Günok'un performansı hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Yalçın, "Kalemize bugün çok top gelmedi. O yüzden bugün Mert'in performansını değerlendirebileceğimiz bir durum söz konusu olmadı. Mert, milli takım kalecisi. Biliyorsunuz, bir önceki teknik direktörlük görevimde Mert'i Beşiktaş'a ben aldırdım. Zaman zaman hatalar yapabilir. Bu oyun hatalar oyunu. Ama bu maçta Mert'lik bir durum olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"Belki de Türkiye'deki en zorlu deplasmanlardan birinde oynadık"

Rakibin 10 kişi kalmasının ardından daha fazla pozisyona giremedikleri için şikayet eden Sergen Yalçın, "Bu işler psikolojik oluyor. 1-0 öndesiniz ve zor bir deplasmanda oynuyorsunuz. Rakip güçlü bir kadroya sahip. Belki de Türkiye'deki en zorlu deplasmanlardan birinde oynuyorsunuz. Oyuncular geçen hafta da bunu yaptılar. Oyuncularda eskiden gelen bazı alışkanlıklar var. İnsanlar alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemiyor. Bunu zamanla çözeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Her geçen maçta kendilerini daha da geliştirmeye devam edeceklerini belirten Yalçın, "Performansları maç maç değerlendirmek lazım. Bazı maçlar kötü oynayan oyuncular bazı maçlarda iyi oynayabiliyor" diye aktardı.

Derbide yapılan değişiklikler hakkında sorulan soruya ise Sergen Yalçın, "Değişiklikleri sakatlıklara göre yaptık daha çok. Genelde de öyle oluyor. Bazen de hamle yapma fırsatı buluyoruz. Geçen hafta Jota hamlesi yaptık, bu hafta Rashica hamlesi yaptık. Bu maçta da bazı pozisyonlarda sakatlanan oyuncularımız oldu ve genelde o yüzden değişiklik yaptık" açıklamalarında bulundu.

"Oyuncu grubumuzla devamlılık sağlamakta zorlanıyoruz"

Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlıların teknik direktörü, "Erteleme maçlarını da anlayamıyorum. Neden maçları erteliyoruz? Oyuncu grubumuzla devamlılık sağlamakta zorlanıyoruz. Ama çözemeyeceğimiz bir durum değil. Milli takım arasına kendimizi zaten en az hasarla atmayı planlıyorduk" dedi.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın salı, kendilerinin de pazartesi günü maç yaptıklarını iki takımın performansının ve sahada görülen yorgunluk belirtilerinin buna bağlı olduğunu da aktardı.

İHA