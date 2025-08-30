  1. Anasayfa
Sergen Yalçın gelir gelmez neşteri vurdu: O isimler kadroda yok
Beşiktaş’ın, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu. Yeniden Beşiktaş Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Sergen Yalçın'ın 2 ismi kadroya dahil etmediği görüldü.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, yarın saat 21.30'da Alanya Oba Stadı'nda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosu da belli oldu. Sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu'nun yanı sıra Rıdvan Yılmaz ile Keny Arroyo da kafilede yer almadı.

Kartal'ın yeni transferleri Tiago Djalo ile El Bilal Toure ise Antalya'ya giden kafilede yer aldı.

Beşiktaş’ın kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Rafa Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Emrecan Terzi ve Emirhan Topçu"

