Süper Lig'in çifte kupalı efsanesi Sergen Yalçın'a sürpriz teklif
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Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsanesi Sergen Yalçın hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı. Futbolun beşiği olarak bilinen İngiltere'den gelen teklif sonrasında efsane ismin ekibine "hazır olun" talimatını verdiği dahi iddia edildi.
İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ın Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak takımın başına getirmek istediği öne sürüldü.
Beşiktaş'ı yönettiği ilk sezonda çifte kupayla lige damgasını vuran Sergen Yalçın'ın kendi ekibine "hazır olun" talimatı verdiği daha iddia edildi.
Ajansspor'dan Orhan Gülek'in haberine göre Sergen Yalçın'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Queens Park Rangers'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
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