  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig'in çifte kupalı efsanesi Sergen Yalçın'a sürpriz teklif

Süper Lig'in çifte kupalı efsanesi Sergen Yalçın'a sürpriz teklif

Süper Lig'in çifte kupalı efsanesi Sergen Yalçın'a sürpriz teklif
Güncelleme:

Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsanesi Sergen Yalçın hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı. Futbolun beşiği olarak bilinen İngiltere'den gelen teklif sonrasında efsane ismin ekibine "hazır olun" talimatını verdiği dahi iddia edildi.

İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ın Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak takımın başına getirmek istediği öne sürüldü.

Beşiktaş'ı yönettiği ilk sezonda çifte kupayla lige damgasını vuran Sergen Yalçın'ın kendi ekibine "hazır olun" talimatı verdiği daha iddia edildi.

Ajansspor'dan Orhan Gülek'in haberine göre Sergen Yalçın'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Queens Park Rangers'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

text-ad
Etiketler sergen yalçın Queens Park Rangers teknik direktör teknik direktörlük İngiltere futbolun beşiği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Orman yangınında alevlerin ortasında kalan bir köyümüz kül oldu Orman yangınında alevlerin ortasında kalan bir köyümüz kül oldu Narin cinayetinde 1 yıl sonra her şeyi değiştirecek görüntüler ve rapor ortaya çıktı! Narin cinayetinde 1 yıl sonra her şeyi değiştirecek görüntüler ve rapor ortaya çıktı! Yazın sessiz katili bir can daha aldı: Bu aynı ilimizdeki 10'uncu ölüm! Yazın sessiz katili bir can daha aldı: Bu aynı ilimizdeki 10'uncu ölüm! Son genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı: Tüm dengeler altüst oldu! Son genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı: Tüm dengeler altüst oldu! İnternetin faizsiz kredi akbabaları yakalandı: Kurdukları sistem ''pes'' dedirtti! İnternetin faizsiz kredi akbabaları yakalandı: Kurdukları sistem ''pes'' dedirtti! AK Partili Varank'ın ''merakı''na CHP'li İnce'den tek kelimelik yanıt AK Partili Varank'ın ''merakı''na CHP'li İnce'den tek kelimelik yanıt Başkent Ankara'da korkutan deprem! Başkent Ankara'da korkutan deprem! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda devlerin maçı 4 saat 40 dakika sürdükten sonra tatil edildi! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda devlerin maçı 4 saat 40 dakika sürdükten sonra tatil edildi! Gazeteci İrfan Değirmenci gözaltına alındı: ''Toplumun huzuru, aile yapısı ve ahlaki değerleri...'' Gazeteci İrfan Değirmenci gözaltına alındı: ''Toplumun huzuru, aile yapısı ve ahlaki değerleri...'' Taksim meydanında onlarca suç kaydı olan 6 kişi bir genci döve döve öldürdü Taksim meydanında onlarca suç kaydı olan 6 kişi bir genci döve döve öldürdü
Bir ''MİT'çiyim'' vurgunu daha... Kadın avukat yüzlerce bin TL'sini kaptırdı! Bir ''MİT'çiyim'' vurgunu daha... Kadın avukat yüzlerce bin TL'sini kaptırdı! Türkiye'de alternatif tatilin yeni rotası Arapapıştı oldu... Gören gözlerine inanamıyor! Türkiye'de alternatif tatilin yeni rotası Arapapıştı oldu... Gören gözlerine inanamıyor! Düğün salonuna sahte imam ve cenaze çelengiyle gelip düğünü cenazeye çevirdiler Düğün salonuna sahte imam ve cenaze çelengiyle gelip düğünü cenazeye çevirdiler Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti bir kez daha kaybetti! Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti bir kez daha kaybetti! Al sana bir Atatürk düşmanı daha! Küstahlıkta sınır tanımadı! Al sana bir Atatürk düşmanı daha! Küstahlıkta sınır tanımadı! Defne Samyeli yaz sezonunu açtı, genç mankenlere taş çıkardı! Defne Samyeli yaz sezonunu açtı, genç mankenlere taş çıkardı! Gürültü yüzünden tartıştığı kişilere evin camından kurşun yağdırdı! Gürültü yüzünden tartıştığı kişilere evin camından kurşun yağdırdı! Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan konseri sırasında sahnede fenalaştı... Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan konseri sırasında sahnede fenalaştı... İstanbul Boğazı'nın ünlü lüks oteli ve restoranları için yıkım kararı! İstanbul Boğazı'nın ünlü lüks oteli ve restoranları için yıkım kararı!